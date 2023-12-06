В Калининграде приступили к производству надувных санок (фото)

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Калининградская компания «Балтэкс» приступила к производству тюбингов (надувных саней) и спортивного инвентаря. Об этом сообщил директор «Центра поддержки предпринимательства» Кирилл Лило на своей странице «ВКонтакте».

Начинание калининградских предпринимателей было профинансировано из областного бюджета. «Центр „Мой Бизнес“ профинансировал приобретение оборудования по программе Фонда развития промышленности. Сумма займа составила 12 млн под 3% годовых на 5 лет. В рекордно быстрые сроки, всего за 1,5 месяца, собственникам удалось развернуть производство и выпустить партию тюбингов в несколько тысяч единиц», — сообщил Кирилл Лило.

В теплое время года производство будет переориентировано на выполнение новых задач. Уже сейчас компания, помимо изготовления надувных санок, производит иной спортивный инвентарь.

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