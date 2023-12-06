В Калининграде предприниматели не заявились ни на одну площадку для торговли новогодними елками

В мэрии Калининграда сообщили, что ни один предприниматель не заявился на конкурс по аренде муниципальных площадок для размещения елочных базаров. «Новому Калининграду» в пресс-службе горадминистрации пояснили, что заявок (их принимали до 4 декабря) не последовало, и торговцы новогодними елками либо планируют разместиться на частной территории, либо хотят торговать нелегально.



Напомним, что ранее мэрия предлагала девять мест на выбор, где торговлю можно было проводить с 19 по 31 декабря. Это ул. Невского, 137; ул. Согласия, 1; ул. Заводская, 31, корп. 1; ул. Киевская, 50/54; ул. Машиностроительная, 60; ул. Полоцкая, 16; ул. Карташева, 24; ул. К. Маркса (Пугачева, д. 34-38); Советский пр-т, 204.

Самой высокой аренда была на Полоцкой (7 268,44 рублей), а самой низкой — на улице Карташева (2 657,09 рублей).