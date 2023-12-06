Скинул миллион: горвласти нашли подрядчика для записи аудиогида по Калининграду

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Городские власти нашли подрядчика для разработки аудиогида по Калининграду. Победитель торгов снизил начальную стоимость контракта с 2,4 до 1,4 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Свои ценовые предложения на аукционе сделали пять компаний. Название победившей организации в документации пока не указано.

Согласно техническому заданию, победитель торгов должен будет изготовить комплект медиа-материалов с информацией о достопримечательностях Калининграда. В него должен входить записанный профессиональным диктором аудиоматериал с описанием каждого объекта на русском языке продолжительностью не менее двух минут, а также текст и фото для размещения на сайте городской администрации. Тексты для аудиороликов должны быть подготовлены в историко-хронологическом порядке с указанием значимых имён, фактов и дат. В списке достопримечательностей 45 объектов, включая руины королевского замка, музеи, мосты и памятники.

Кроме того, подрядчику предстоит изготовить и установить на объектах таблички из матового закалённого стекла с гравировкой текста и QR-кодом. На них должно быть название объекта на русском и английском языках, а также краткое описание. QR-код должен содержать гиперссылку для перехода на сайт горадминистрации. Работы планируют завершить до конца года.

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