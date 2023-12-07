В Багратионовске собираются построить часовню в честь погибших в сражении при Прейсиш-Эйлау

В Багратионовске собираются построить часовню в честь погибших в сражении при Прейсиш-Эйлау
Фото: администрация Багратионовска
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В Багратионовске собираются установить часовню в честь погибших в сражении при Прейсиш-Эйлау в феврале 1807 года. Об этом «Новому Калининграду» в четверг, 7 декабря, сообщил инвестор проекта депутат Госдумы Андрей Горохов.

«Мы сейчас на Креговских высотах будем ставить часовню, — сообщил Горохов. — Там, где крест стоит, недалеко от завода. Владыка Серафим уже благословил это дело, и сейчас мы готовим проект».

Православный крест на Креговских высотах, где, по мнению историков, находился ключевой участок февральского сражения 1807 года, был установлен в 2004 году. По замыслу инвесторов, эта территория рассматривается как часть исторического парка Прейсиш-Эйлау.



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