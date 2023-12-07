Жильцы ул. Баграмяна жалуются на ночной шум от стройки дублера двухъярусного моста

Жильцы дома № 36 на улице Баграмяна жалуются, что рабочие занимаются громкими работами на стройке дублера двухъярусного моста в ночное время. Об этом сообщила посетительница страницы главы горадминистрации Елены Дятловой «ВКонтакте».

«Шумные работы ведутся круглые сутки, в том числе в ночное время суток. Под окнами жилого дома на Баграмяна, 36 стучат и не дают жильцам спать. Это натуральные пытки. Никакие жалобы не помогают», — сообщила калининградка.

Представитель городской администрации ответил, что регулирование подобных процессов находится в зоне компетенции полиции, а не администрации города: «В этой ситуации можем лишь напомнить подрядчику необходимость соблюдать закон о тишине. Дело в том, что протоколы за его нарушение уполномочены составлять только сотрудники полиции, поэтому в следующий раз, если строители не понимают законных претензий жильцов, есть смысл обратиться в правоохранительные органы».

Напомним, вместо двухъярусного моста в Калининграде строят два новых: автомобильный и железнодорожный. Высота опор-башен одного из сооружений составит более полусотни метров. В апреле строители завершили установку свай на опорах железнодорожного моста.

Ранее сообщалось, что один из путепроводов должны ввести в эксплуатацию в октябре 2025 года, другой — в июне 2024 года. Общая стоимость контрактов составляет более 23 млрд рублей. На обоих объектах работает один подрядчик — АО «Бамтоннельстрой-мост».