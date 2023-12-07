За год спрос на услуги бьюти-мастеров в предновогодний период вырос в России на 88%

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Полный комплекс бьюти-услуг для подготовки к новогоднему корпоративу в среднем стоит в России от 4 тыс. рублей. Такие данные приводит пресс-служба портала «Авито Услуги».

Спрос на работу специалистов бьюти-сферы вырос в предновогодний период 2023 года по сравнению с декабрём 2022 на 88%. Особенно это коснулось услуг лэшмейкеров и бровистов.Успеть сделать брови и ресницы перед новогодним мероприятием в этом году пытаются почти в три с половиной раза чаще (+348%), чем в прошлом году. Стоимость услуг в этом сегменте, по данным «Авито», начинается от 800 рублей.

Спрос на услуги визажистов по сравнению с прошлым годом вырос на 65%. Стоимость новогоднего макияжа начинается от 1,5 тыс. рублей.

Парикмахеров перед корпоративами начали бронировать на 41% чаще, чем в прошлом году. Ценник праздничной причёски стартует от тысячи рублей.

Чуть больше чем на треть (+35%) вырос интерес к новогоднему маникюру и педикюру. Средний чек мастеров в этой сфере — от тысячи рублей.

Дороже всего, по данным портала, новогодний образ во Владивостоке (от шести тыс. рублей). От 5,5 тыс. тратят на подготовку к корпоративу жительницы Москвы и Санкт-Петербурга.

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