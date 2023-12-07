Благоустройство территории с фонтаном у стадиона «Балтика» подорожало еще на 13,7 млн рублей

Благоустройство территории с фонтаном у стадиона «Балтика» подорожало еще на 13,7 млн рублей
Эскиз, представленный в 2019 году авторами концепции
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Стоимость благоустройства территории с фонтаном у стадиона «Балтика» в Калининграде подорожало еще на 13,7 млн рублей. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.

Согласно документу, стоимость объекта сейчас оценивается в 141,5 млн рублей. Изначально она составляла 67,9 млн, в июне 2022 года сумму увеличили до 127,8 млн. В последнем постановлении проектно-изыскательские работы оценены в 9,3 млн рублей, строительно-монтажные — в 132,2 млн.

Работы по-прежнему планируют завершить в следующем году. В 2023-м предусмотрено окончание первого этапа благоустройства, в 2024-м — второго. Изначально благоустройство рассчитывали закончить весной текущего года.

Контракт на разработку проекта получила калининградская компания «Другая архитектура». Концепция предусматривает светодинамический фонтан с мостиком, над которым бьют струи, создавая водяную арку. Саму площадь предложено вымостить плиткой различных цветов и фактуры. Ближе к проспекту Мира решили высадить липовую аллею в два ряда.

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