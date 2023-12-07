Благоустройство территории с фонтаном у стадиона «Балтика» подорожало еще на 13,7 млн рублей

Стоимость благоустройства территории с фонтаном у стадиона «Балтика» в Калининграде подорожало еще на 13,7 млн рублей. Это следует из постановления, опубликованного на сайте городской администрации.



Согласно документу, стоимость объекта сейчас оценивается в 141,5 млн рублей. Изначально она составляла 67,9 млн, в июне 2022 года сумму увеличили до 127,8 млн. В последнем постановлении проектно-изыскательские работы оценены в 9,3 млн рублей, строительно-монтажные — в 132,2 млн.

Работы по-прежнему планируют завершить в следующем году. В 2023-м предусмотрено окончание первого этапа благоустройства, в 2024-м — второго. Изначально благоустройство рассчитывали закончить весной текущего года.