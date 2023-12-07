Закупка по Северному обходу приостановлена в связи с жалобой на ограничение конкуренции

Определение поставщика в закупке на выполнение работ по реконструкции II очереди Северного обхода Калининграда приостановлено по жалобе. Информация об этом размещена на портале госзакупок.



В Федеральную антимонопольную службу обратился один из участников торгов — индивидуальный предприниматель из Волгограда Роман Сердюков. Поводом для жалобы, согласно размещённым на портале документам, стало ограничение конкуренции при проведении закупки. Заказчик объекта, «Управление дорожного хозяйства Калининградской области», установил требование об обеспечении исполнения контракта в размере более 12 млн рублей, что составляет 1% от начальной стоимости работ. Все расчёты по ним подлежат казначейскому сопровождению. В этом случае, по закону о контрактной системе, заказчик вправе не устанавливать обеспечение исполнения контракта. «В связи с чем, полагаем, что установление требования об обеспечении исполнения контракта, в случаях, когда их можно не устанавливать, существенно ограничивает конкуренцию и не позволяют участникам, не имеющим такой финансовой возможности, принять участие в открытом конкурсе», — говорится в тексте жалобы.

На основании изложенных доводов предприниматель просит ФАС признать комиссию заказчика нарушившей требования статьи 48 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Служба рассмотрит жалобу в режиме видеоконференции 12 декабря.

Работы должны быть выполнены на участке дороги от транспортной развязки на Зеленоградск до развязки на Балтийск. Это третий подэтап второго этапа реконструкции кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны. Согласно проектной документации, 500 млн рублей выделено на работы в текущем году, порядка 10 млн — на 2024, 99,8 млн — на 2025, 637 млн — на последующие годы.