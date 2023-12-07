В России хотят разрешить проходить военную службу по призыву в составе ФСБ

Госдума приняла закон, позволяющий проходить военную срочную службу в составе ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пленарное заседание нижней палаты.



Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Изменения хотят внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно информации из пояснительной записки, опубликованной в думской электронной базе, в данный момент возможностью формирования добровольческих войск обладают Вооруженные силы РФ, органы госохраны и другие войска. Поправки же предлагают наделить такой возможностью и Федеральную службу безопасности.

Попасть на срочную службу в ФСБ не смогут иногенты, граждане РФ с иностранным гражданством, ВНЖ или другим документом, позволяющим постоянно проживать на территории другой страны, судимые (в том числе со снятой или погашенной судимостью), а также лица, употребляющие наркотики и психотропные вещества без назначения врача.

Авторы поправок — депутаты Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев и Александр Хинштейн. ТАСС приводит слова главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев: «Полагается, что преимущественно речь идет о службе в Погранслужбе ФСБ».

