В России хотят разрешить проходить военную службу по призыву в составе ФСБ

Госдума приняла закон, позволяющий проходить военную срочную службу в составе ФСБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пленарное заседание нижней палаты.

Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Изменения хотят внести в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно информации из пояснительной записки, опубликованной в думской электронной базе, в данный момент возможностью формирования добровольческих войск обладают Вооруженные силы РФ, органы госохраны и другие войска. Поправки же предлагают наделить такой возможностью и Федеральную службу безопасности.

Попасть на срочную службу в ФСБ не смогут иногенты, граждане РФ с иностранным гражданством, ВНЖ или другим документом, позволяющим постоянно проживать на территории другой страны, судимые (в том числе со снятой или погашенной судимостью), а также лица, употребляющие наркотики и психотропные вещества без назначения врача.

Авторы поправок — депутаты Госдумы от «Единой России» Василий Пискарев и Александр Хинштейн. ТАСС приводит слова главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев: «Полагается, что преимущественно речь идет о службе в Погранслужбе ФСБ».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter