Власти хотят перекрыть тротуар на ул. Театральной, угрожая припаркованным там авто

Городские власти собираются ограничить въезд на тротуар по улице Театральной. Информацию опубликовала администрация Калининграда в своем Telegram-канале.



Как отмечается в сообщении, регулярная эвакуация транспорта нарушителей на штрафстоянку сотрудниками ГИБДД не решает проблему. Власти пообещали, что утром 8 декабря на Театральной появятся вазоны, ограничивающие въезд на тротуар. «Если кто до этого времени не успеет убрать свою машину оттуда, то мы не виноваты!», — говорится в сообщении.