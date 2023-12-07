Власти хотят перекрыть тротуар на ул. Театральной, угрожая припаркованным там авто

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Городские власти собираются ограничить въезд на тротуар по улице Театральной. Информацию опубликовала администрация Калининграда в своем Telegram-канале.

Как отмечается в сообщении, регулярная эвакуация транспорта нарушителей на штрафстоянку сотрудниками ГИБДД не решает проблему. Власти пообещали, что утром 8 декабря на Театральной появятся вазоны, ограничивающие въезд на тротуар. «Если кто до этого времени не успеет убрать свою машину оттуда, то мы не виноваты!», — говорится в сообщении.

Первые автомобили припарковались на отремонтированном тротуаре по ул. Театральной в день открытия на глазах у главы администрации Елены Дятловой. Тогда она заявила, что столбиков, полусфер и прочих автопрепятствий здесь ставить не будут, чтобы не мешать «механизированной уборке улицы».

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