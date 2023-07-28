«Фигня» и «общая культура»: как Елена Дятлова принимала ул. Театральную после ремонта

На улице Театральной, как и обещали городские власти, на этой неделе появились фонари. Тем самым ее частичная реконструкция практически завершилась, поэтому утро четверга глава администрации Елена Дятлова решила встретить прогулкой по новым тротуарам. Сопровождали чиновницу подчиненные и представители подрядчика. Корреспондент «Нового Калининграда» к ним присоединился и выяснил, насколько оказался хорош «улучшайзинг».



«Ромбики», «домики» и «перильные ограждения»

В начале лета первый заместитель главы Игорь Шлыков сообщил, что на Театральной появится «берлинский формат плитки» — в виде «ромбиков и домиков». Правда, тогда же стало понятно, что новая тактильная плитка с пластиковыми вставками, светящимися в темноте, не проживет и сезона. Вставки начали выскакивать из пазов практически сразу после монтажа. «Мэрская» прогулка тоже началась с разбора этой ситуации.

«Мы решили экспериментально эти полоски применить», — пояснил руководитель МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт» Дмитрий Майоров. «То есть пробуем разные технологии, более того, объект не принят. Дальше будем пробовать, мы различные эксперименты проводим», — расшифровала Дятлова и на всякий случай решила выяснить, «что еще плохо».

«Мусорок нет», — услышала она в ответ.

Ответил Георгий Мнацаканов — представитель компании «Мосинжиниринг», выигравшей подряд на реконструкцию улицы. По его словам, в ближайшее время появятся и урны, и разметка на велодорожке, и дополнительные дорожные знаки.

«Неужели заборов не будет?» — решили уточнить журналисты.

«Не заборы, а перильные ограждения. Вам ли это не знать», — поправила Дятлова. Руководитель транспортного комитета Николай Уханов поспешил рассказать, что масштаб установки «перильных ограждений» в городе снизился — в этом году, например, это 700 погонных метров. «Мы их ставим только там, где у нас концентрация ДТП с пешеходами. Мы вообще как бы уходим от их тотальной установки. В том году поставили намного больше, но я вам точную цифру сейчас не скажу», — сообщил он.

Сознательность как спасение

И тут стало понятно, что заборы просто так покинуть город не могут. На их месте что-то должно появиться — например, гражданская сознательность. Еще до десантирования чиновников на Театральную журналисты наблюдали, как пониженные бордюры в районе «Морского» бизнес-центра с успехом осваивают водители. На тротуаре и велодорожке стало очень удобно парковаться. Предваряя вопросы, Елена Дятлова заявила, что столбиков, полусфер и прочих автопрепятствий здесь ставить не будут, чтобы не мешать «механизированной уборке улицы». «Нужно, чтобы общественность активно реагировала на это, — посмотрела она на угнездившуюся на тротуаре „Ауди“. — Давайте запускать новую акцию в Калининграде. Когда видим такого рода вещи... Калининградцы должны знать в лицо своих „героев“. Давайте помогать органам ГИБДД бороться с этим безобразием. А по-другому как?»

«Может, камеры какие-то поставить, чтобы штрафы приходили автоматически?» — предложили журналисты.

«А можно мы вот эту красненькую машинку, которая припаркована на тротуаре, все снимем? — ответила вопросом на вопрос Дятлова. — Покажем ее сегодня? Мы, калининградцы, должны сами для себя определить, что нам по-настоящему важно».

«Так куда все-таки „стучать“ горожанам?» — не унималась пресса.

«В органы ГИБДД. Давайте мы все вместе эту борьбу объявим! Все сфотографировали номер? — обвела она взглядом присутствующих. — Только посмотрите, какая тут плитка светлая. Машины на нее будут капать маслом. Она скоро вся будет, мягко говоря, в странном состоянии».

Но в странном состоянии оказалась не плитка. В районе дома № 29 на Театральной инспекцию ждал колосящийся газон. Трава на нем выросла выше колена, местами выглядывали цветущие сорняки. «Мавританский?» — кто-то рискнул пошутить. Глава взяла под руку Мнацаканова и попросила его объясниться.«Это новый вид травы, — вдруг захохотал тот. — Ей надо дать вырасти до 30 сантиметров, такая рекомендация. А потом уже косить». Объяснение всех полностью удовлетворило.

Буквально напротив модерновых газонов между лип из земли торчали болты. «А это под рекламную конструкцию, — пояснила сити-менеджер. — Видите, мы эти щиты вынесли в один ряд с деревьями, чтобы не создавать препятствия движению пешеходов и велосипедистов». Прорехи в ряду осенью обещают заполнить саженцами.

Приключения общей культуры

Чиновники потянулись обратно и у ТЦ «Маяк» опять столкнулись с городской стихией. Еще недавно здесь была парковка, мешавшая пешеходам, ее решили убрать, но с окончанием ремонта автомобилисты по старой памяти принялись занимать пустоты. И здесь одной надежды на сознательность калининградцев оказалось недостаточно — ее подкрепили бетонными вазонами. «Я бы хотела, чтобы мы побеждали нашей общей культурой. А пока так», — вздохнула градоначальница.

Однако общая культура не давала о себе забыть. Рядом оказался заклеенный объявлениями остановочный павильон, и хозяйка города в Елене Дятловой опять встрепенулась. «Моя бабушка говорила, что у того, кто не бережет старое, не будет и нового», — оторвала бумажку она. Белый клочок, кстати, предлагал взять деньги в долг — но подчиненные сити-менеджера восприняли сигнал правильно, и вскоре понять, где именно и под какой процент, стало решительно невозможно.

Велодорожка у остановки, кстати, удачно прерывается — можно было бы подумать, что строители и расклейщики объявлений оказались заодно. «Вы представляете, сколько тут в час пик народу стоит, — как-то неуверенно посмотрел на широкий тротуар Георгий Мнацаканов. — Лучше слезть с велосипеда и пешком пройти». Но подрядчика поддержала Елена Дятлова. Недавно она прокатилась в экс-Балтрайон на велосипеде, и впечатления оказались слишком яркими. «Даже я со своей травмированной ногой слезала с велосипеда перед остановками. Это просто общая культура поведения», — продолжила заклинать она горожан, которые, несмотря на усилия администрации, используют велосипеды все чаще.

Пора было рассаживаться по машинам и уезжать, но тут на глаза ей опять попалась несчастная тактильная плитка с дырами вместо фосфоресцирующих полосок. Елена Дятлова на секунду застыла, а потом наклонилась, чтобы поковырять плитку пальцами. «А тут вот и самого крепления нет», — в голосе главы послышались торжествующие нотки. «Оторвали, Елена Ивановна», — отреагировал руководитель предприятия «Городское дорожной строительство и ремонт» Дмитрий Майоров. «Эта фигня вставлена в пазы и выскакивает под ногами. Попробуйте заливать ее каким-нибудь полимером, — предложила ему сити-менеджер. — Лучше таким же желтым». А потом подумала и добавила: «Или убирай вообще. Нужно выбирать то, что будет служить».

Текст и фото: Иван Марков / Новый Калининград