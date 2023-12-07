В Калининграде начали ремонтировать дороги «литым асфальтом» (фото)

В Калининграде начали ремонтировать дороги «литым асфальтом» (фото)
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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В Калининграде начали ямочный ремонт дорог с помощью «литого асфальта». Ремонт традиционным способом («горячим асфальтом») приостановлен с 27 ноября, сообщила пресс-служба городской администрации.

«Литой асфальт» наши дорожники используют при ликвидации локальных дефектов, когда закрыты на зиму все асфальтные заводы. Работать с ним можно даже когда на улице до −10 °C», — говорится в сообщении.

Принцип метода состоит в том, что смесь для ремонта разогревают до 260°C. При такой температуре она становится текучей и равномерно распределяется по поверхности ямы. При этом фрезеровать и укатывать катком поверхность не нужно, пояснили в пресс-службе.

Минус ямочного ремонта «литым асфальтом» состоит в недолговечности полученных с его помощью «заплаток», но «дожить до весны», когда вновь заработают асфальтные заводы, такой метод позволяет.

«В качестве подготовки к заливке смеси рабочие могут применять воздуходувы, поэтому дорожники приносят извинения за возможное кратковременное беспокойство в вечернее и ночное время, однако подготовка длится недолго и мобильная бригада после окончания работ на одном участке оперативно перемещается на другой», — добавили в пресс-службе.


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