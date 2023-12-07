Власти Пионерского планируют привести в порядок начало маршрута к «камню лжи»

В Пионерском планируют в 2024 году облагородить пять придомовых территорий, расположенных в начале маршрута к «камню лжи». Об этом сообщил глава администрации Пионерского Леонид Шибаев во время интервью радиокомпании «Балтик Плюс».



«У нас есть также всем известный маршрут на „Камень лжи“, который в настоящий момент не сильно организован, сам „камень лжи“ на слуху, и вот те пять дворовых территорий, про которые я говорил, они как раз являются входной группой, началом маршрута к „камню лжи“. Проект нами был отрисован пару лет назад, мы его даже презентовали, и в соцсетях размещали, спрашивали мнение жителей. И вот, надеюсь, что в следующем году данный проект начнем реализовывать и реализуем», — сообщил Леонид Шибаев.

Как сообщает сайт «Пруссия39», «камень лжи» — это ассиметрично расколотый валун с широкой расщелиной посередине. Своим названием памятник природы обязан легенде, согласно которой человек, сказавший неправду, не сможет пройти между двумя половинами камня.