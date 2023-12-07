Власти Пионерского планируют привести в порядок начало маршрута к «камню лжи»

Власти Пионерского планируют привести в порядок начало маршрута к «камню лжи»
Фото: сайт «Пруссия39»
Все новости по теме: Состояние исторических памятников в Калининградской области

В Пионерском планируют в 2024 году облагородить пять придомовых территорий, расположенных в начале маршрута к «камню лжи». Об этом сообщил глава администрации Пионерского Леонид Шибаев во время интервью радиокомпании «Балтик Плюс».

«У нас есть также всем известный маршрут на „Камень лжи“, который в настоящий момент не сильно организован, сам „камень лжи“ на слуху, и вот те пять дворовых территорий, про которые я говорил, они как раз являются входной группой, началом маршрута к „камню лжи“. Проект нами был отрисован пару лет назад, мы его даже презентовали, и в соцсетях размещали, спрашивали мнение жителей. И вот, надеюсь, что в следующем году данный проект начнем реализовывать и реализуем», — сообщил Леонид Шибаев.

Как сообщает сайт «Пруссия39», «камень лжи» — это ассиметрично расколотый валун с широкой расщелиной посередине. Своим названием памятник природы обязан легенде, согласно которой человек, сказавший неправду, не сможет пройти между двумя половинами камня.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter