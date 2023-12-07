В регионе в 2024 году планируют повысить и дифференцировать тарифы на электроэнергию

Со второй половины 2024 года тарифы на электроэнергию в Калининградской области вырастут на 8,9%. Об этом сообщила руководитель Службы по государственному регулированию цен и тарифов области Яна Бабкина в интервью изданию «Аргументы и факты».



Как отмечает Яна Бабкина, решение принято в соответствии с приказом ФАС России, который ограничивает потолок роста цен. При этом тарифы будут дифференцированы в зависимости от уровня потребления. «Тарифы для городского населения с газовыми плитами для тех, кто потребляет до 130 кВт/ч в месяц на лицевой счёт (квартиру) составят 5 руб. 51 коп за кВт/ч. Это первый диапазон. Для второго диапазона (у кого потребление от 131 до 5000 кВт/ч) — 5 руб. 52 коп. Те, кто попадает в третий диапазон — свыше 5001 кВт/ч потребления — определён тариф 9 руб. 66 коп. Наша Служба будет проводить ежемесячный мониторинг платежей по каждому муниципалитету», — сообщила руководитель службы.

По ее словам, дифференцированные тарифы на электроэнергию будут введены на год с 1 июля 2024 года. Для городского населения с электроплитами и электроотопительными установками и для сельского населения по прежнему сохранится понижающий коэффициент 0,7 — тариф будет «в пределах 3 руб. 86 коп. за кВт/ч. с тем же ограничением по потреблению».

Руководитель службы уверила, что потребление в 5000 кВт/ч. в месяц в квартире превысить невозможно.

Помимо Калининградской области, дифференцированные тарифы вводятся в Крыму, в Севастополе и на Кузбассе.