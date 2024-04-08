Областные власти объяснили «космическое» повышение тарифов на электроэнергию

Повышение в регионе тарифов на электроэнергию с июля на 8,9% связано с увеличением стоимости производства, передачи и сбыта ресурса. Об этом сообщили в областном правительстве, отвечая на вопрос о «космических» ставках в комментариях на странице губернатора Антона Алиханова в соцсети «ВКонтакте».



«Рост тарифов не превышает индексы Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год (9,1%), но этот рост связан с увеличением стоимости производства, передачи и сбыта электрической энергии», — пояснили в правительстве.

С 1 июля 2024 года тарифы на электроэнергию в Калининградской области вырастут на 8,9%. При этом ставки будут дифференцированы в зависимости от уровня потребления.

«Тарифы для городского населения с газовыми плитами для тех, кто потребляет до 130 кВт/ч в месяц на лицевой счет (квартиру), составят 5 руб. 51 коп за кВт/ч. Это первый диапазон. Для второго диапазона (у кого потребление от 131 до 5000 кВт/ч) — 5 руб. 52 коп. Те, кто попадает в третий диапазон — свыше 5001 кВт/ч потребления — определён тариф 9 руб. 66 коп.», — сообщали в областной службе по государственному регулированию цен и тарифов. В ведомстве уверяют, что потребление в 5000 кВт/ч в месяц в квартире превысить невозможно.