В Калининградской области решили усилить патрулирование лесов перед Новым годом

В преддверии Нового года в Калининградской области усиливают патрулирование лесов. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства природных ресурсов и экологии.



«Организовано круглосуточное патрулирование мобильными группами участков с хвойными насаждениями на территориях гослесфонда. Помощь специалистам лесничеств в патрулировании оказывают сотрудники полиции и инспекторы парка „Виштынецкий“», — отметили в ведомстве.

В минприроды добавили, что рейды для предупреждения браконьерства будут проводить как в предновогодний период, так и в течение январских каникул. В министерстве напомнили, что за незаконную рубку одного дерева хвойных пород для граждан предусмотрен штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

За вырубку нескольких деревьев грозит уголовное наказание. «Помимо этого, необходимо будет возместить вред, причиненный незаконной рубкой деревьев хвойных пород, размер которого в зимний период подлежит увеличению в два раза», — добавили ведомстве.