Сроки поставки в Калининградскую область комплексной вакцины с компонентами кори опять переносятся

В Калининградскую область все еще не поступила комплексная вакцина с компонентами кори. Об этом сообщил начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.



«Вакцина от кори для иммунизации населения по эпидпоказаниям в наличии имеется. Комплексная вакцина от кори, паротита и краснухи для иммунизации детского населения в рамках нацкалендаря прививок по информации Минздрава России будет поставлена в регионы, в том числе Калининградскую область, ориентировочно в середине декабря. Вакцина от коклюша в регионе имеется в достаточном количестве, иммунизация проводится в плановом порядке в штатном режиме», — указано в сообщении Лыскова.

Напомним, сроки поставки комплексной вакцины с компонентами кори в регион уже неоднократно переносили: в сентябре руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура сообщила, что можно ожидать поставок первой партии вакцины в конце октября, в указанное ей время препарат в регион не поступил и тогда в минздраве назвали новые сроки — конец ноября. Позже в региональном министерстве говорили, что препарат должен поступить в Калининградскую область в первых числах декабря. Закупкой, приобретением и распределением препарата между регионами занимается федеральное Министерство здравоохранения.

Как сообщал ранее «Новый Калининград», в государственных медучреждениях региона на данный момент нет комбинированной вакцины от кори, краснухи и паротита. Согласно национальному календарю профилактических прививок, эту вакцину необходимо ставить детям в возрасте года, а потом проводить ревакцинацию в шесть лет.