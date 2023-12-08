В Калининградскую область не разрешили ввезти 75 тонн рыбы из Марокко

В Калининградскую область приостановлен ввоз 75 тонн мороженой рыбы из Марокко. Об этом сообщил пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
На пограничном контрольном ветеринарном пункте склада временного хранения «Сириус» сотрудники ведомства при проведении ветеринарного контроля двух партий скумбрии и партии сардины выявили некорректное заполнение ветеринарных сертификатов.
«Выпуск груза приостановлен до разъяснения ветеринарной государственной службы Марокко», — сообщили в управлении Россельхознадзора.