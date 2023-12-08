Облвласти выделяют 61 млн рублей на разработку проекта очистных сооружений в Ладушкине

Областные власти ищут подрядчика для заключения контракта на разработку проектной документации канализационных и очистных сооружений в Ладушкине. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.



Согласно технической документации, подрядчику необходимо будет «предусмотреть внедрение современных доступных технологий очистки сточных вод, предпочтительно отечественного производства». Проект обязан обеспечить максимальную очистку вод в районах рыбохозяйственного значения. Технологические узлы, которые предстоит спроектировать подрядчику, должны иметь возможность отключения из процесса очистки для обеспечения возможности проведения ремонтных работ без остановки всего комплекса очистных сооружений.

Начальная (максимальная) стоимость закупки составляет 61 млн рублей. Заявки принимаются до 22 декабря. Торги планируют провести 27 декабря.