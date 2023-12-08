В замке Прейсиш-Эйлау начали восстанавливать подвалы цитадели (фото)

Фото со страницы замка Прейсиш-Эйлау в соцсети «ВКонтакте»

В подвалах цитадели Прейсиш-Эйлау в Багратионовске начались восстановительные работы. Информация об этом появилась на странице замка в соцсети «ВКонтакте».



Над подвалами с целью защиты от осадков установили навес. «Со стороны цитадель стала напоминать ковчег. Так оно и есть, поскольку внутри него команда реставраторов будет сохранять для будущих поколений многовековую историю», — говорится в сообщении.

В ближайшие несколько месяцев подход к руинам будет ограничен, а туристический маршрут — скорректирован. Показать результаты работ в замке обещают весной.

Форбург замка Прейсиш-Эйлау в 2022 году приобрела петербургская компания «ГринАртДевелопмент». Весной этого года на территории начались противоаварийные работы. Инвестору замка областным «Центром поддержки предпринимательства» предоставлен льготный кредит в размере 200 млн рублей. Прейсиш-Эйлау должен стать мультифункциональным пространством с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой.