«Автотор» начал производство кроссовера Kaiyi X7 Kunlun (фото)

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Фото: пресс-служба «Автотора»

На калининградском автомобилестроительном заводе «Автотор» начали производить среднеразмерный кроссовер Kaiyi X7 Kunlun. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Решение о запуске серийного производства было принято по итогам аудита качества со стороны представителей китайской марки. Kaiyi X7 Kunlun — один из самых крупных пассажирских автомобилей, выпускаемых в настоящее время на «Автоторе». На первоначальном этапе промышленное производство осуществляется на базе сваренного и окрашенного кузова. В дальнейшем на заводе планируют перейти на полный цикл производства. Предусмотрено использование локальных комплектующих с поэтапным наращиванием уровня локализации.

Промышленная сборка автомобилей бренда Kaiyi началась на «Автоторе» в январе этого года. Первой моделью на конвейере стал седан E5. В конце августа стартовало производство кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro.

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