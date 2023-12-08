Власти Советска: судоходство по Неману ограничено из-за сложностей выхода в залив

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Судоходство по реке Неман ограничено из-за проблем с выходом в залив. Об этом сообщил заместитель главы муниципального округа Аркадий Данилов во время интервью радиокомпании «Балтик Плюс».

«У нас не проводятся [работы по очистке фарватера], но это процесс такой, главное — его запустить и он начнет работать. Да, мы рассматриваем, мы можем расчистить фарватер и в принципе есть есть плоскодонные суда, но есть проблема выхода в залив, там есть определенные экологические нормы, там есть проблемы нереста рыбы, там есть проблемы какой-то мелкой ряби волны, такие чисто технические сложности присутствует. Поэтому пока мы рассматриваем вариант движения в рамках города Советска вдоль берега», — сообщил замглавы муниципалитета.

Помимо того он объяснил, что в приграничном городе есть свои особенности, из-за которых сложно запустить туристические речные маршруты: «Вроде бы река Неман, мы очень неплохо двигаемся в развитии и набережной, и инфраструктуры, а по Неману передвигаться-то не так просто. Мы разговаривали с пограничниками, может быть, вы не знаете, если плывет наш катер с туристами — ну, мы понимаем, что туристы приехали отдыхать, мы понимаем, что им хочется расслабиться и выпить — но выброшенная из катера бутылка в сторону Литвы и пересекшая границу считается нарушением государственной границы, — сообщил Данилов, — Понятно, что на это все глаза закрывают, но это же тоже повод для международного скандала и разбирательства на уровне местных властей».

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