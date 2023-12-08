Генпрокуратура объявила о проверке производителей в связи с ростом цен на яйца

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным коллегам проверить производителей и розничных продавцов (при росте средней цены более чем на 40% в регионе) в связи с ростом цен на яйца. Об этом сообщает «Коммерсант».



"Прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%«,— сообщило ведомство в Telegram-канале.

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Как отмечает «Коммерсант», яйца относятся к социально значимым продуктам, стоимость которых должны контролировать власти. Если продукт дорожает более, чем на 10% без учета сезонного фактора в течение 60 дней подряд, для него устанавливают предельные розничные цены на срок до 90 дней. За последние несколько месяцев цены на яйца ощутимо растут. По данным Росстата, за неделю с 14 по 20 ноября яйца подорожали на 4,5%. В октябре куриные яйца в рознице стали дороже в среднем по всем регионам на 23,9% к октябрю прошлого. При этом в 14 регионах яйца подорожали на 20,1–39,9%.