«Скорбь невозможная»: в Калининградской области возник ажиотаж на яйца второй категории

В Калининградской области второй месяц борются с резким подорожанием яиц. В региональном правительстве в середине ноября заявили, что договорились об удержании цен на продукцию второй категории, но в крупных торговых сетях купить ее сейчас нельзя. Товар с пометкой C2 остался лишь в ларьках и фирменных магазинах владельцев Гурьевской птицефабрики, которая является местным монополистом. Сейчас в этих торговых точках наблюдается ажиотаж. О дефиците относительно недорогих яиц и о том, когда его рассчитывают преодолеть, — в материале «Нового Калининграда».



«Советую не брать крупные»

Яйца начали резко дорожать в регионе с октября. Мониторинг «Нового Калининграда» показывает, что по сравнению с сентябрем стоимость первой категории в крупных торговых сетях увеличилась на 13-20 рублей. В ноябре цены выросли в среднем еще на 17 рублей и достигли 110 рублей за десяток. В отдельных торговых точках розничная стоимость доходила до 140 рублей.

«Мы находимся, к сожалению или к счастью, в том же ценовом диапазоне, что и другие регионы страны», — заявил во время прямой линии 29 ноября губернатор Антон Алиханов. По данным Калининградстата, в октябре рост цен на яйца в Калининградской области составил в годовом выражении 19%. В целом по стране этот показатель оценивается в 23,9%. Согласно информации, опубликованной Росстатом, в октябре яйца подорожали на 10-20% в 52 регионах, на 20-40% — в 14, на 1,5-10% — в 18. Увеличение стоимости продукции не зафиксировано лишь в Камчатском крае.

Власти Калининградской области, пытаясь решить проблему, сообщили в середине ноября, что договорились с производителями и поставщиками об удержании отпускных цен на яйца второй категории. «Результаты уже можно увидеть на полках некоторых магазинов», — проинформировали в пресс-службе регионального правительства. Впоследствии губернатор Антон Алиханов констатировал, что в крупные торговые сети категорию C2 перестали поставлять «несколько месяцев назад». При этом он заявил, что агрохолдинг «Долгов групп», в который входит Гурьевская птицефабрика, должен «вернуться к этим поставкам».

Среди причин роста стоимости продукции в целом по стране глава региона назвал вспышки птичьего гриппа, высказав мнение, что в этой ситуации «белорусское или любое другое яйцо» не приведет к существенному снижению цен. Совладелец агрохолдинга «Долгов Групп», в который входит Гурьевская птицефабрика, Александр Долгов ранее заявил, что «если бы была возможность и было бы дешевое яйцо в Белоруссии или в России, мы бы привезли сами. «Но его нет», — пояснил бизнесмен.

Во время прямой линии на ГТРК «Калининград» в конце ноября губернатор повторил, что власти рассчитывают на поставки яиц второй категории в крупные торговые сети, и посоветовал жителям региона покупать средние или мелкие яйца. «Всем советую не брать крупные, а брать средние или мелкие — они для здоровья полезнее», — сказал Антон Алиханов.

По состоянию на 4 декабря у крупнейших калининградских ритейлеров по-прежнему отсутствуют в продаже яйца второй категории. В сетях можно найти продукцию первой категории по цене 120-135 рублей и нулевой — за 120-140 рублей. Яйца категории С2 пока можно приобрести в фирменных магазинах агрохолдинга «Долгов групп» «Наш продукт», на Центральном рынке и в отдельных продуктовых павильонах. В торговой сети производителей категория С2 предлагается по цене 76 рублей за десяток. На рынке яйца второй категории продают по 90 рублей. В последние дни в торговых точках, где есть относительно недорогая продукция, наблюдаются очереди покупателей.





«Придут, посмотрят — на что покупать?»

Жители Калининградской области в соцсетях называют цены на яйца «неадекватными» и указывают, что продукция второй категории «сегодня есть, а завтра нет». «Покупатели понимают, что я ни при чем. Целый день [спрашивают, есть ли недорогие яйца]. Причем это не жалоба, а скорбь, скорбь прямо невозможная. Мне жалко так людей, не могу. Придут, посмотрят. На что покупать? Да и тех яиц особо нет. Вот сейчас звоню поставщику, говорю [покупателям]: „Не отпускают яйца“. Нам ведь никто не объясняет ничего, я так же все из газет и из интернета читаю», — рассказала в разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда» продавец торгового павильона «Балтптицепрома» на улице Серпуховской, 43.

Заместитель гендиректора по правовым вопросам торговой сети «СПАР-Калининград» Алексей Елаев сообщил, что яиц второй категории в магазинах компании нет с 9 ноября. Ритейлер пока не получил точной информации о том, когда они возобновятся, однако рассчитывает, что это произойдет в течение месяца. Яйца второй категории в сеть поставляет «Гурьевская птицефабрика», первой категории и отборные поступают от других производителей.

«Мы с учетом обновления стада [на птицефабрике] и того, что обновление стада, как мы знаем, завершено уже примерно на 85 процентов, ожидаем возобновления поставок яиц второй категории к середине-концу декабря», — отметил Елаев в беседе с «Новым Калининградом».

На днях Антон Алиханов, отвечая на очередной комментарий в соцсети «ВКонтакте» о подорожании яиц, заявил, что не давал калининградцам никаких советов, а лишь «отвечал на вопрос о ценах». «Местный производитель снизил цены на определенную категорию в своей торговой сети, сказал, что можно покупать их, многие считают их более полезными, чем крупные», — пояснил он. Замечание о нерегулярных поставках продукции губернатор оставил без ответа.

Как пояснил «Новому Калининграду» начальник пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, поставки яиц второй категории крупным ритейлерам — «вопрос переговоров сетей с поставщиками». «В моем понимании торговые сети заинтересованы, безусловно, тоже, чтобы у них на полках появилось яйцо второй категории, потому что его активно покупают в силу разных причин, в том числе и ценовой. Поэтому я думаю, что представители „Спара“, „Виктории“, X5, в частности, „Пятерочек“, — должны просто договориться с поставщиками о поставке этого яйца на полки», — прокомментировал Лысков.

По его словам, в случае поставок яиц второй категории из других регионов «цена не будет социальной». «Логистика просто „съест“ эту дельту. Мы со своей стороны поддерживаем все птицеводческие проекты, в регионе планируется строительство новой птицеводческой фермы. Только увеличением объемов производства яйца можно влиять на цену в данном случае», — добавил начальник пресс-службы областного правительства.

Текст: Павел Каменев, Елена Калугина. Фото из архива Нового Калининграда