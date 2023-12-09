К концу выходных синоптики прогнозируют потепление, а потом — дожди

К концу выходных синоптики прогнозируют потепление, а потом — дожди
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В субботу в Калининградской области сохранится морозная погода, потом ожидается потепление. Если в первый день будет до −2 °С, то в воскресенье — уже около нуля, сообщает Калининградский гидромотеоцентр.

Сначала, по его данным, сохранятся ночные заморозки: в ночь на воскресенье — до −3 °С, на понедельник — до −2 °С, а потом столбик термометра опускается ниже нулевой отметки не будет, ожидается до +4 °С градусов. В понедельник и вторник днем прогнозируются дожди.

Как отмечает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», в субботу днем температура в Калининграде и области составит −2...-4°С, вероятен снег. В воскресенье ночью ожидается −1...-3 °С (на побережье и западе области −1...+1°С), днем в Калининграде и на западе области — 0...+1°С, на остальной части региона — 0...-2°С и во второй половине суток вероятны небольшие осадки в виде снега/мокрого снега. Атмосферное давление будет понижаться.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» обещает в субботу вечером дло −2 °С, в субботу утром будет морозно (также до −2 °С), но уже вечером вероятно повышение температуры до 0,2 °С. Далее уже ожидается устойчивая положительная температура (в понедельник — до +4,8 °С и дождь).


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