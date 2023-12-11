В России начали действовать новые правила пользования загранпаспортом

В России начали действовать новые правила пользования загранпаспортом
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В России с 11 декабря вступили в силу правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд. Это следует из соответствующего постановления правительства от 24 ноября, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, в течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда россияне обязаны сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который его выдавал, или в госорганизацию, в которой они работают и которая применила ограничение на право выезда из страны. При сдаче паспорта должны оформить акт приема-передачи в двух экземплярах, один из которых выдадут гражданину на руки.

Вернуть загранпаспорт можно будет после отмены ограничения на или после истечения его срока действия. Выдачу обязаны осуществить в день обращения и под личную подпись в журнале учета. Если заявление подавалось не по месту хранения документа, то загранпаспорт можно будет получить в течение пяти рабочих дней.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter