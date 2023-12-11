В России начали действовать новые правила пользования загранпаспортом

В России с 11 декабря вступили в силу правила сдачи заграничных паспортов для россиян, которым временно ограничили право на выезд. Это следует из соответствующего постановления правительства от 24 ноября, сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, в течение пяти дней после уведомления об ограничении выезда россияне обязаны сдать загранпаспорт на хранение в орган власти, который его выдавал, или в госорганизацию, в которой они работают и которая применила ограничение на право выезда из страны. При сдаче паспорта должны оформить акт приема-передачи в двух экземплярах, один из которых выдадут гражданину на руки.

Вернуть загранпаспорт можно будет после отмены ограничения на или после истечения его срока действия. Выдачу обязаны осуществить в день обращения и под личную подпись в журнале учета. Если заявление подавалось не по месту хранения документа, то загранпаспорт можно будет получить в течение пяти рабочих дней.