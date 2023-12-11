За несколько лет в Калининградской области значительно увеличилось количество электромобилей

Доля легковых электромобилей в Калининградской области в период с 2014 по 2022 год увеличилась 0,002% до 0,3%. Для этого показателя это достаточно существенный рост, сообщили в Калининградстате.



Из более чем 447 тыс. автомобилей, зарегистрированных в регионе, 0,3% оснащены электродвигателями, 0,2% — гибридной силовой установкой. По соотношению электротранспорта к общему числу машин Калининградская область в 2022 году делила 12-18 места с Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и несколькими другими регионами. Самая высокая в стране доля электромобилей — в Еврейской автономной области (4,3%).

В 2022 году процент легковых автомобилей, работающих на газовом моторном топливе, в Калининградской области держался на уровне 0,3. По сравнению с 2014 годом он остался неизменным. Доля грузовых автомобилей за этот же период выросла с 0,6% до 2,2%, а автобусов с 0,8% до 2,6%.

Превалирующие позиции в регионе продолжают занимать автомобили , оснащённые двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине или дизельном топливе.

За десять лет количество легковых автомобилей в регионе выросло на 45%. На сегодняшний день на каждую тысячу жителей приходится в среднем 400 машин.