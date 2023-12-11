За несколько лет в Калининградской области значительно увеличилось количество электромобилей

Все новости по теме: Транспортные проблемы

Доля легковых электромобилей в Калининградской области в период с 2014 по 2022 год увеличилась 0,002% до 0,3%. Для этого показателя это достаточно существенный рост, сообщили в Калининградстате.

Из более чем 447 тыс. автомобилей, зарегистрированных в регионе, 0,3% оснащены электродвигателями, 0,2% — гибридной силовой установкой. По соотношению электротранспорта к общему числу машин Калининградская область в 2022 году делила 12-18 места с Санкт-Петербургом, Краснодарским краем и несколькими другими регионами. Самая высокая в стране доля электромобилей — в Еврейской автономной области (4,3%).

В 2022 году процент легковых автомобилей, работающих на газовом моторном топливе, в Калининградской области держался на уровне 0,3. По сравнению с 2014 годом он остался неизменным. Доля грузовых автомобилей за этот же период выросла с 0,6% до 2,2%, а автобусов с 0,8% до 2,6%.

Превалирующие позиции в регионе продолжают занимать автомобили , оснащённые двигателями внутреннего сгорания, работающими на бензине или дизельном топливе.

За десять лет количество легковых автомобилей в регионе выросло на 45%. На сегодняшний день на каждую тысячу жителей приходится в среднем 400 машин.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter