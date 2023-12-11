После ремонта на улице Красной два автобусных маршрута вернулись к основным схемам движения

В Калининграде два автобусных маршрута вернулись к основным схемам движения после открытия технического движения на улице Красной (на отрезке от улицы Борзова до улицы Чекистов). О том, что автобусы поедут по-старому, в четверг, 7 декабря предупреждала пресс-служба мэрии города. В понедельник в пресс-службе подтвердили, что маршруты № 27 (завод «Янтарь» — ул. Ломоносова) и № 28 (ул. Левитана — ул. Ломоносова) снова будут следовать в сторону улицы Ломоносова по улицам Маршала Борзова, Красной, Чекистов и Каштановой аллее. Объявления об изменении маршрутов должны были появиться в салонах автобусов и на остановках.



Напомним, что временную схему ввели в июне этого года из-за ремонта на улице Красной. Ожидалось, что движение откроется уже 15 сентября, но сроки были сорваны подрядчиком.