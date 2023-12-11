Калининградские перевозчики: водители стоят на границе с Литвой по 10-12 суток

Водители большегрузов на сегодняшний день стоят в очереди на границе с Литвой по 10-12 суток. Об этом сообщили представители инициативной группы автоперевозчиков на пресс-конференции в понедельник, 11 декабря.



По словам гендиректора компании «Дельта-Вест-ЛТД» Светланы Паншиной, машины стоят перед пунктом пропуска в два ряда, рядом с границей — в три. Она отметила, что 25 ноября Росгранстрой на неделю приостанавливал электронное бронирование, чтобы предотвратить дальнейшее скопление машин, однако это привело к образованию второй очереди.

«Это же живой организм границы. Если Литва дальше не принимает, естественно, она (очередь — прим. „Нового Калининграда“) никуда не денется. За эту неделю машины грузились на предприятиях, таможились и выезжали на границу, но уже без электронного бронирования. То есть в результате создалась еще одна очередь — живая», — пояснила Паншина.

Представители инициативной группы просят внести изменения в работу системы электронного бронирования, предлагая взять за образец белорусский опыт. В частности, перевозчики считают необходимым отменить возможность регистрации в очереди удаленно и оставить для этих целей только терминал на границе. По их мнению, регистрация должна проводиться исключительно при наличии необходимых документов на груз, который вывозится из Калининградской области.

Участники отрасли также предлагают расширить функционал электронного личного кабинета для бронирования мест в очереди, предоставив пользователям возможность отслеживать вновь регистрируемые транспортные средства, общее количество машин и время ожидания. «Это позволит, во-первых, видеть время, когда машина встала в электронную очередь, и в дальнейшем весь процесс ее прохождения в очереди по времени ожидания в режиме онлайн. Второе — это позволит части машин и водителей находиться дома и отслеживать очередь удаленно. Третье — это позволит иметь полную информацию по ситуации на границе. Четвертое — это позволит безболезненно продлить таможенный транзит», — пояснила Светлана Паншина.