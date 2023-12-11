Роспотребнадзор: случаи заболевания микоплазменной пневмонией ежегодно регистрируют в регионе

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В Калининградской области ежегодно регистрируют случаи заболевания микоплазменной пневмонией. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора в ответ на запрос «Нового Калининграда».

«Случаи заболевания микоплазменной пневмонией в Калининградской области регистрируются ежегодно и выявляются у порядка 10% обследованных заболевших пневмонией. Как и для иных респираторных инфекций характерна осенне-зимняя сезонность. Распространения микоплазменной пневмонии в Калининградской области нет.», — сообщили в ведомстве.

Напомним, вспышка заболеваемости микоплазменной пневмонией произошла в Китае в ноябре этого года. Сообщалось, что в России фиксировались единичные случаи заболевания. Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский ранее объяснял, что возбудитель болезни знаком ученому сообществу, в мире разработаны системы диагностирования заболевания и антибактериальные препараты для борьбы с инфекцией, поэтому ожидать пандемию, подобную Covid-19, не следует.

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