Госдума подумывает признать блогерство профессией

Госдума планирует выработать законодательные решения для урегулирования блогосферы. Деятельность блогеров должна получить свой код в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД). Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, пишет РИА Новости.

«Важно, что вся эта деятельность получит свой ОКВЭД, важно, что различные силы, значит, в том числе и разные политические силы, предлагают блогерам объединиться в разные ассоциации, это очень хорошо», — сказал Толстой в ходе круглого стола на тему правового режима деятельности блогеров

«И, возможно, для этого понадобятся какие-то законодательные решения на федеральном уровне. Я вас могу заверить, что мы к этому готовы. Я сейчас говорю не только от своего имени, но и от имени большинства депутатов Государственной Думы», — добавил Толстой, обращаясь к блогерам.