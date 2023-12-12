«Никакой цифровизации»: Алиханову пожаловались на проблемы с заключением газовых договоров онлайн

«Никакой цифровизации»: Алиханову пожаловались на проблемы с заключением газовых договоров онлайн
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Жительница Зеленоградска пожаловалась губернатору Антону Алиханову в комментариях на его странице в соцсети «ВКонтакте» на неудобства, связанные с оформлением новых договоров с «Калининградгазификацией» онлайн. Дело в том, что на сайте компании нельзя воспользоваться электронной подписью, соответственно договор в любом случае нужно распечатывать, чтобы подписать. Отсутствие такой необходимости ускорило бы работу, считает женщина.

«Подала в „Калининградгазификацию“ сведения через ЛК для заключения договора, — написала она, — Выбрала подписать электронной подписью, получила в ответ: распечатайте — подпишите — отсканируйте — пришлите по эл.почте или занесите на Сибирякова (я в Зелике живу). Не удивляйтесь, что по газу так и останется заключенными всего 2000 договоров из 400 тыс. Никакой цифровизации, хотя даже на сайте „Почты России“ уже цифровая подпись есть». «Спасибо, передам, разберёмся», — ответил Алиханов.

У жителей региона остаётся около 2,5 недель на то, чтобы заключить договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования с «Калининградгазификацией». Несмотря на несколько способов подачи документов, многие так и не воспользовались ни одним из них, рискуя оставить свой подъезд или даже весь дом без газа.

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К началу декабря договоров из предполагаемых практически 400 тысяч было заключено всего чуть более 7 тысяч, т.е. порядка 2,7%. С 1 января 2024 года исключительным правом на обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования наделяется газораспределительная организация. Остальные компании имеют право обслуживать дома по ранее заключённым договорам до конца года.

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