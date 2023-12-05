«Ищите ваших москвичей»: что говорят облвласти о проблемах с новыми газовыми договорами

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У собственников квартир с газовым оборудованием остаётся меньше месяца на то, чтобы заключить договоры на его обслуживание с ООО «Калининградгазификация». При этом таких договоров из предполагаемых практически 400 тысяч на данный момент заключено всего чуть более 7 тысяч, т.е. порядка 2,7%. А между тем с 1 января организация обязана будет начать процедуру отключения от газоснабжения абонентов, не заключивших указанные договоры. Соответственно, из-за одного-двух собственников может пострадать целый подъезд или даже дом. Возможные решения «животрепещущего вопроса» члены областного правительства обсуждали на оперативном совещании во вторник, 5 декабря.



Одним из основных препятствий для заключения договора заместитель регионального министра контроля Оксана Астахова назвала новую методику расчёта платы за обслуживание газового оборудования. Много вопросов по ней возникает как у собственников квартир, так и у управляющих организаций, которые тоже должны заключить договор с «Калининградгазификацией». «Если до 1 сентября текущего года была возможность произвести расчёт, исходя из квадратного метра помещения в многоквартирном доме (т.е. умножался тариф на площадь), то теперь расчёт платы производится исходя из перечня и основных характеристик всего газового оборудования. В целях точного расчёта стоимости требуется произвести инвентаризацию газового оборудования, включая протяжённость и состояние сетей, что приводит к затягиванию вопроса заключения договоров. По информации „Калининградгазификации“, возможна корректировка цены договора по итогам фактического обследования (ранее обследование нужно было проводить до заключения договора — прим. „Нового Калининграда“), что [...] упростило процедуру», — пояснила Астахова.

В процессе упростилась и процедура подачи заявки онлайн: «Если первоначально эта форма включала в себя технические характеристики и ряд вопросов, которые не каждый гражданин сможет заполнить, то сейчас это только идентифицирующие документы и всё. Обратно договор не обязательно тоже приезжать передавать лично либо присылать оригинал. Можно сфотографировать на телефон и направить также через личный кабинет», — рассказала замминистра.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что многие всё-таки привыкли оформлять документы лично. «Не все даже умеющие любят и хотят. Им хочется бумажку потрогать, подпись поставить, печать увидеть и всё такое прочее», — уверен глава региона. Для тех, кто не признаёт онлайн, с 4 декабря в Калининграде и Гурьевске появилась возможность подать заявления через МФЦ. Там их принимают сотрудники «Калининградгазификации», многие из которых сейчас работают внеурочно и по выходным. Для активации работы с собственниками штат этой организации был увеличен на 120 человек, рассказал ее генеральный директор Леонид Ковалёв. Кроме того, закуплено 12 автомобилей. Ещё 14 планируют получить в следующем году. «Калининградгазификация» имеет 20 телефонных линий и ежедневно принимает около двух тысяч звонков, добавил Ковалёв.

Антон Алиханов

Была обозначена и ещё одна важная проблема. Жители области, вовремя заключившие договоры, всё равно могут столкнуться с отключением газа в том случае, если в их подъезде есть квартиры, принадлежащие иногородним собственникам. Многие из них приезжают в Калининград только летом, и вряд ли поспешат заключать договоры на обслуживание оборудования до конца года. С такой проблемой столкнулась 4 года назад руководитель Агентства по международным связям Алла Иванова. Она рассказала, что в её 50-квартирном доме было отключено газоснабжение, так как не был вовремя предоставлен доступ в несколько квартир. «Ищите ваших москвичей», — посоветовал Алиханов коллеге Ивановой и всем остальным.

Элементарное отсутствие информации о новых федеральных нормах губернатор назвал ещё одной причиной столь малого количества заключённых «газовых» договоров. «Ситуация, когда из-за какого-то невнимательного или специфического в плане инфопотребления человека вдруг отключат весь дом — так себе ситуация. Поэтому ваша задача — дятлом достучаться каждому в макушку, чтобы он знал и понимал, — обратился Алиханов к подчинённым. — Обратите внимание на динамику. Всё, что пришло и сейчас приходит, вал будет только нарастать, должно быть заключено быстро».

Многих, как отмечалось на совещании, останавливают новые расценки. «Разница в цене <...> она исключительно потому, что просто частник ставил себе вот такую цену, демпингуя и пытаясь занять какую-то долю рынка, — отметил потом в разговоре с журналистами губернатор Антон Алиханов, — Мы с вами понимаем, что законодательство федеральное изменилось ровно потому, что очень часто частные „лавочки“, по-другому не назовёшь, просто фальсифицировали документы, подписывали, ничего не осматривая, не обслуживая и не проверяя. И это приводило к трагическим последствиям в лучшем случае с порчей имущества, в худшем случае — с гибелью людей».

Также Алиханов еще раз упомянул об обращении, которое областные власти направили федеральным с просьбой отложить нововведение хотя бы на полгода. «Но пойдут ли они нам навстречу, я совсем в этом не уверен, поэтому всем желаю не расслабляться», — сообщил он.

Текст: Мария Власенкова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / Новый Калининград