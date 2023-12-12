Около 80 тысяч жителей региона не могут выехать за границу из-за долгов

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Около 80 тысяч жителей Калининградской области не могут выехать за рубеж из-за ограничений, наложенных на них из-за неоплаченных задолженностей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Служба приставов объясняет, что можно проверить наличие ограничений на выезд из страны на сайте Госуслуг. Для этого надо зайти в личный кабинет и ввести поисковой запрос «ограничение». Далее нужно выбрать «Ограничение на выезд», «От пристава» и «Узнать об ограничении на выезд».

Ограничение на выезд будет снято только после полного погашения задолженности.

В УФССП сообщили, что ограничения на выезд из страны накладываются в следующих случаях: если у гражданина есть задолженность, превышающая 30 тысяч рублей, либо же долг в десять тысяч рублей, который не был погашен на протяжении двух месяцев. Причиной запрета на выезд может стать задолженность по алиментам, по возмещению вреда здоровью, морального вреда или имущественного ущерба. Неисполненные требования неимущественного характера (например, передача ребенка).

В службе предупреждают, что снятие ограничения на выезд происходит не сразу, а через какое-то время после погашения долга. Поэтому в УФССП рекомендуют своевременно оплачивать долги.

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