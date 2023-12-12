В России собираются повысить минимальную цену за пачку сигарет

С 1 января минимальная цена за пачку сигарет вырастет на 10 рублей. Она составит 129 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на расчеты минсельхоза.



«Рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции в размере 129 рублей на период с 1 января 2024 г. по 31 декабря 2024 г.», — приводит ТАСС из опубликованных ведомством материалов.

В этом году минимальная цена пачки сигарет составила 119 рублей. ТАСС уточняет, что расчеты проводятся на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки табачной продукции, установленной Налоговым кодексом Российской Федерации, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.