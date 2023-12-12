В России решили создать единый реестр учета пациентов с вирусными гепатитами

Все новости по теме: Медицина

В 2024 году в России будет создан единый регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами, который станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Функции его оператора возложены на Минздрав. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ, пишет «Интерфакс».

Документ за подписью премьера Михаила Мишустина утверждает требования к созданию и правила ведения этого регистра. В него, в том числе, будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, медикаментозном лечении, диспансерном наблюдении.

«Это поможет систематизировать информацию о пациентах, соблюсти преемственность в оказании им медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь, а также сформировать индивидуальные планы лечения и реабилитации», — поясняется в сообщении.

В региональном минздраве не смогли оперативно предоставить данные по заболеваемости вирусными гепатитами в Калининградской области. «Новый Калининград» направил в ведомство соответствующий запрос.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter