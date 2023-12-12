В России решили создать единый реестр учета пациентов с вирусными гепатитами

В 2024 году в России будет создан единый регистр для учета пациентов с вирусными гепатитами, который станет частью единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. Функции его оператора возложены на Минздрав. Соответствующее постановление утвердило Правительство РФ, пишет «Интерфакс».

Документ за подписью премьера Михаила Мишустина утверждает требования к созданию и правила ведения этого регистра. В него, в том числе, будут включены сведения о первичном выявлении диагноза, медикаментозном лечении, диспансерном наблюдении.

«Это поможет систематизировать информацию о пациентах, соблюсти преемственность в оказании им медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и паллиативную помощь, а также сформировать индивидуальные планы лечения и реабилитации», — поясняется в сообщении.

В региональном минздраве не смогли оперативно предоставить данные по заболеваемости вирусными гепатитами в Калининградской области. «Новый Калининград» направил в ведомство соответствующий запрос.