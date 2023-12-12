В БСМП не зафиксировали значительного увеличения обращений и травм, несмотря на гололёд

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В калининградской Больнице скорой медицинской помощи не зафиксировали существенного увеличения числа травм в связи с гололёдом. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Мы брали три часа первых утренних — с 6 до 9 утра — и сравнивали, — рассказала сотрудник пресс-службы Ольга Воронина. — Было вчера 11 человек. Позавчера было 10. <...> Каких-то существенных изменений не произошло». Среди травм у обратившихся в БСМП преобладают переломы и растяжения конечностей.

При этом тема гололёда, связанных с ним падений и травм активно обсуждается в соцсетях. Об одном из таких случаев калининградец рассказал губернатору Антону Алиханову в комментариях на его странице в соцсети «ВКонтакте». «Мама в 8:00 упала на гололёде в районе многострадальной больницы № 2, в итоге открытый перелом голеностопа [...] Ни одного дворника не было на отрезке от проспекта Мира до площади , ни одного!!! Люди шлёпались на моих глазах на попы. Нельзя так безответственно относиться к своим гражданам», — возмутился подписчик.

Ранее Алиханов предложил потратить зарплаты недостающих дворников в Калининграде на покупку техники.

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