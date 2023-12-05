Алиханов предложил потратить зарплаты недостающих дворников в Калининграде на закупку техники

Губернатор Антон Алиханов предложил властям Калининграда направить деньги, заложенные на зарплаты недостающих дворников, на уборочную технику. Речь об этом шла на оперативном совещании в областном правительстве во вторник, 5 декабря.



Замглавы городской администрации Алексей Асмыкович проинформировал, что муниципальному учреждению «Чистота» требуется порядка 600 дворников. Сейчас там работает около 400 человек, заполненность штатных ставок зависит от сезона. Средняя зарплата дворника, по словам чиновника, составляет 40-45 тысяч рублей.

Алиханов предложил направить невостребованные деньги, заложенные на оплату труда, «на закупку техники и автоматизацию работы». «Может быть, вы как-то внутри себя перераспределите эти ресурсы?» — поинтересовался губернатор. В ответ Асмыкович заявил, что горвласти «ждут соответствующих предложений» от нового руководства МБУ «Чистота». Глава региона попросил доложить ему о принятом решении «в ближайшее время».

В беседе с журналистами Антон Алиханов отметил, что ситуация с нехваткой дворников может быть также решена путем повышения зарплаты. «Есть вилка простая. Пожалуйста, перераспределите с заработной платы на закупку средств малой механизации для повышения производительности труда тех, кто работает. Ну либо повысьте зарплату: из этих двухсот человек наберите хотя бы, не знаю, 50-100 и поднимите всем работающим заработную плату», — прокомментировал губернатор.