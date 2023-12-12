Местами промоины: администрация Калининграда просит жителей не выходить на лед

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Городские власти Калининграда попросили жителей не выходить на тонкий лед. Сообщение об этом пресс-служба администрации опубликовала в своем Telegram-канале.

«Калининградцы десятками выходят на лёд городских водоемов, более того, некоторые взрослые совершенно не думают головой и выходят с детьми. Не говоря уже про детей без взрослых, которых уже устали разгонять сотрудники нашего Управления по делам ГО и ЧС, проводить с ними ликбез. Толщина льда всего 6-8 см при критической 12 см. Лед рыхлый, местами промоины», — пишет пресс-служба. 

Как предупреждают в администрации, ситуация для нарушителей крайне опасная: если человек окажется в воде, в ряде случаев «из-за резкого перепада температур возникает моментальная рефлекторная остановка сердца».

Фото из Telegram-канала администрации Калининграда

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