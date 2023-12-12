Горвласти заказывают две скамейки для сквера у Музея изобразительных искусств за 8,5 млн рублей (фото)

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Иллюстрация из проектной документации

Городские власти заказывают для сквера 70-летия Калининградской области две скамейки общей стоимостью порядка 8,5 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Скамейки длиной около 3 метров должны быть изготовлены из мраморизованного известняка. Подрядчику предстоит доставить и установить оборудование до конца года.

Заказчик — МБУ «Управление капитального строительства». Закупка осуществляется в рамках проекта по реализации туристического кода центра города. Заявки на участие в торгах принимаются до 18 декабря. Итоги аукциона подведут днём позже.

Ранее для благоустройства этой территории власти заказали архитектурные формы в виде ростовых почтовых марок за 8,9 млн рублей из того же материала. На данный момент определение поставщика отменено.

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