Власти Калининграда обещают в следующем году благоустроить 15 дворов (список)

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В 2024 году в Калининграде планируется благоустроить 15 дворовых территорий. Об этом сообщила в своем телеграм-канале сити-менеджер Елена Дятлова.

Она уточнила, что 6 дворов благоустроят при участии средств бюджетов всех уровней по федеральному президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды», реализуемому в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Объем финансирования — 97 млн рублей. Эти деньги будут направлены на приведение в порядок дворовых территорий по следующим адресам: ул. Коммунистическая, 59а, 59б; ул. Красносельская, 80 80а, 80б; ул. Маршала Борзова, 7-11, 13-17, 19-25; ул. Зоологическая, 53, 67-71, Кирова, 85-87; ул. Разина, 26-26 а, 28, ул. Красная, 23-25а; ул. Островского, 13, 14, 12. По четырем дворам уже проведены конкурсные процедуры, заключаются договоры подряда.

Кроме того, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» будут приведены в порядок дворы отдельно стоящих домов, которые из-за одиночного расположения не могут участвовать в федеральной программе. В будущем году отремонтируют 9 таких дворов по следующим адресам: Московский пр-т, 29-37; ул. Алданская, 4; ул. Адмиральская, 3/3а; ул. Колесная, 6; ул. Марш. Новикова, 4-6; ул. Горького, 158-160 — ул. Гайдара, 111-115; ул. Бородинская, 6; ул. Ю. Гагарина, 74-76а; ул. Линейная, 14-18. На финансирование работ направят 65,8 млн рублей.

Также Елена Дятлова уточнила, что в этом году в Калининграде привели в порядок 13 объектов: пять больших дворовых территорий и восемь дворов отдельно стоящих домов.

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