На Медовом мосту протестировали архитектурную подсветку за 16 млн рублей (фото)

На Медовом мосту протестировали архитектурную подсветку за 16 млн рублей (фото)
Фото предоставлено очевидцем
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В Калининграде вечером во вторник, 12 декабря, протестировали архитектурную подсветку на Медовом мосту. Фото тестового запуска оборудования «Новому Калининграду» предоставили очевидцы.

Изначально власти рассчитывали, что работы по монтажу подсветки на Медовом и Деревянном мостах обойдутся бюджету в 39 510 931 рублей. В начале июля, согласно порталу Госзакупок, администрация заключила контракт с компанией «Пава», согласившейся выполнить работы по оборудованию подсветки с устройством питающего кабеля и заменой навигационного оборудования на обоих мостах за 33 189 182 рублей. Объекты подрядчик должен был сдать в течение 150 дней, то есть до Нового года.

Эскиз проекта

Отметим, что согласно смете, подсветка одного только Медового моста оценивалась властями в 16 млн рублей.

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