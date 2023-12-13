Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц

Правительство РФ одобрило установление с 1 января по 30 июня 2024 года тарифной льготы в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины на куриные яйца, ввозимые на территорию РФ в объеме 1,2 млрд штук. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.



Уточняется, что льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимых товаров. «Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения», — отметили в министерстве.

Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. «Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии», — добавили в пресс-службе.