Облвласти увеличивают софинансирование нового корпуса школы на Каштановой аллее

Региональные власти увеличивают софинансирование нового корпуса школы № 50 на Каштановой аллее в Калининграде, рассчитанного на 900 мест. Это следует из постановления областного правительства, опубликованного на портале правовой информации в среду, 13 декабря.



Согласно документу, строительство объекта подорожало еще на 28,7 млн рублей. Сейчас его предельная стоимость оценивается в 1,217 млрд рублей. В постановлении от декабря прошлого года она составляла 1,188 млрд. Предельный уровень софинансирования из областного бюджета, согласно новому акту, — 78,9% или 960 млн рублей, ранее он оценивался в 945,4 млн. Строительство планируют завершить в текущем году.

Изначально строительство нового корпуса школы № 50 оценивалось в 1,105 млрд рублей. Объект должны были сдать в ноябре 2022 года, впоследствии срок перенесли на июль 2023-го, а затем еще на полгода. Контракт на возведение объекта заключен со «Строительной компанией „Запад-Строй“». Согласно информации на портале госзакупок, исполнение контракта еще не завершено. В конце ноября с подрядчиком заключили очередное дополнительное соглашение. «Новый Калининград» обратился в пресс-службу городской администрации с просьбой уточнить сроки сдачи в эксплуатацию нового корпуса.

Подрядчик объяснял отставание от графика нехваткой стройматериалов, которые не могли доставить в регион из-за логистических сложностей. При этом городские власти полагали, что стройфирма задействует мало рабочих. Губернатор Антон Алиханов требовал либо добиться от компании исполнения обязательств в положенные сроки, либо расторгнуть контракт и внести ее в реестр недобросовестных поставщиков.