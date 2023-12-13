В Калининграде в 2023 году зафиксирован резкий рост числа мошенничеств

За 11 месяцев 2023 года в Калининградской области зарегистрировано 12079 преступлений (+2,8%). При этом число правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, выросло сразу на 67,5% (с 2302 до 3857). Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, в регионе совершено 2664 мошенничества (+44,1%), 136 грабежей (-29,2%), 23 разбоя (+53,3%), 4342 кражи (-14,1%), в том числе квартирных краж — 154 (-30,3%), с банковского счета — 647 (+24,4%), 53 угона транспортных средств — (10,2%), 58 поджогов (-21,6%), 10 хулиганств (-37,5%).

На территории г. Калининграда, как и во всей области, возросло количество совершенных мошенничеств, число которых в областном центре составило 1872 (+35,8%), а также краж с банковского счета — 413 (+35%). Также в областном центре возросло количество разбоев — 15 (+50%) и угонов транспортных средств — 24 (+64,3%).