В строительстве подводного волнолома в Светлогорске участвуют профессиональные водолазы (фото)

Фото со страницы ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

В Светлогорске продолжается строительство первого подэтапа пляжеудерживающих сооружений. Речь, в частности, о подводном волноломе № 16, к работам на котором подрядчик привлёк профессиональных водолазов. Сообщение об этом размещено на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».



Водолазы осуществляют укладку защитного покрытия из нетканого геотекстиля и гибких бетонных плит. «Отметим, что температура воды сейчас составляет 5,5 градусов Цельсия. Работы выполняют профессионалы!», — подчеркнули в «Балтберегозащите». Длина сооружения — 192 метра, ширина по основанию — 43,8 метра. Для выполнения технически сложных работ используется профессиональная техника.

В июне перед новым променадом в Светлогорске смонтировали кран-платформу, с которого подрядчик «Балтберегозащиты» начал создавать временный причальный ряд для швартовки, разгрузки и погрузки судов.

На продолжение намыва пляжа в Светлогорске власти выделили 4,5 млрд рублей. Финансирование рассчитано на 2023-2025 годы.На первом этапе работы ведёт компания «Геоизол» (контракт стоимостью 3,3 млрд рублей был заключён летом 2022 года). Он подразумевает строительство волноломов и намыв пляжа на участке длиной 1,7 км. Всего в проекте три этапа. Их реализация в ценах на 4-й квартал 2021 года оценивалась в 9,5 млрд руб. Также «Геоизол» занимается реконструкцией старого променада в Светлогорске за 1,5 млрд рублей.