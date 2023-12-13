Калининградцы стали чаще покупать советские новогодние игрушки

В 2023 году калининградцы при подготовке к Новому году стали на 60% чаще интересоваться ёлочными игрушками из СССР. Такие данные приводят аналитики онлайн сервиса размещения объявлений «Авито».



В среднем одна винтажная игрушка стоит 1 140 рублей. Цена стеклянных шаров составляет около 580 рублей. В этом сезоне также часто покупают украшения из ваты и картона. Последние ранее считались бюджетными, но сейчас их осталось очень мало, и цена одного экземпляра в среднем составляет 2 050 рублей. За ватные игрушки отдают порядка 1 280 рублей. Набор декора для дома, по данным «Авито», обойдется примерно в 5 120 рублей.