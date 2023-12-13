В «Калининградгазификации» рассказали, когда отключат газ в домах при незаключении договоров

В АО «Калининградгазификация» рассказали о том, когда будет проходить отключение газа в домах, где есть собственники, не заключившие договоры на обслуживание газового оборудования. Информация размещена на сайте компании.



Согласно Правилам пользования газом, утверждённым постановлением правительства РФ, приостановка газоснабжения жилого помещения с предварительным письменным уведомлением абонента возможна в следующих случаях:

специализированной организации дважды отказали в допуске для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового или внутриквартирного газового оборудования; отсутствует договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования; истёк нормативный срок службы газового оборудования, установленный изготовителем, или отсутствует положительное заключение по результатам его технической диагностики в случае продления этого срока.

До приостановки подачи газа по причине отсутствия договора на техническое обслуживание в адрес гражданина должны быть направлены два уведомления. Услугу перестают оказывать не ранее чем через 40 дней после направления первого уведомления и не ранее чем через 20 дней после второго.

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За уклонение от заключения договора о техническом обслуживании газового оборудования и отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения соответствующих работ предусмотрена административная ответственность, установленная ст. 9.23 КоАП РФ (для граждан — штраф от одной до двух тыс. рублей).

Со списком и стоимостью работ по договору можно ознакомиться по ссылке.

Договоры на обслуживание внутриквартирного газового оборудования жители региона должны заключить до конца года. Это можно сделать в центре обслуживания клиентов «Калининградгазификации» (ул. Сибирякова, 17), в районных эксплуатационных участках, в любом МФЦ области или онлайн.