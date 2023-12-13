Ермак: из рельсов с Токаревского моста планируем сделать арт-объекты (фото)

Из демонтированных рельсов с Токаревского моста сделают арт-объекты. Об этом сообщил глава областного минкульттуризма Андрей Ермак в своем телеграм-канале.



«Решили из фрагментов этих рельсов, где сохранились клейма заводов-изготовителей, сделать вот такой арт-объект (на картинках). Их будет два — на верхней и на нижней смотровых площадках у моста (их тоже будем делать),» — объяснил министр.

Напомним, решение демонтировать старинные рельсы с Токаревского моста в Нестеровском муниципальном округе было принято в сентябре этого года. На тот момент облвласти полагали, что большая часть старого железнодорожного полотна будет отправлена в переработку.

По данным портала «Пруссия39», железнодорожный арочный мост через реку Роминту, ныне реку Красную, в Макунишкене, ныне поселок Токаревка, возведён при строительстве железной дороги Голдап-Шталлупёнен в 1900-1901 годах. Высота моста над уровнем воды в реке составляет 25 метров. Мост в Токаревке — один из самых высоких в Калининградской области. На мосту сохранились различные рельсы: изготовленные в 1927-м, 1940-м и 1943-м годах на заводах Круппа, фирмой Тиссен в 1912 году, Русско-Бельгийским металлургическим обществом в 1907 году, Южно-Российским Днепровским металлургическим обществом в 1909 году, и Южно-Российским заводом Брянского акционерного общества в 1911 году.

Изображения с телеграм-канала Андрея Ермака.