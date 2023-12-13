В Светлогорске хотят построить новый пятиэтажный жилой комплекс (фото)

В Светлогорске на Заречном проезде хотят построить пятиэтажный жилой комплекс. Его проект согласовали на заседании областного градсовета 13 декабря.

Новый комплекс на 146 квартир должен расположиться на берегу реки Светлогорки недалеко от Тихого озера. В нем предусмотрен подземный паркинг на 90 мест с кладовыми, а также открытая парковка для 31 автомобиля. «Застройка не выбивается из общего масштаба и создает хороший фронт улицы», — считает автор проекта, архитектор Дмитрий Мосин.

По его словам, застройщик взял на себя обязательства по благоустройству прилегающей к ЖК территории. «Проект сейчас согласуется с администрацией Светлогорска. Это стенка из габионов, создание берега и непосредственно набережной вдоль нашего жилого комплекса. Также парковая территория будет благоустроена. Скорее всего, это [будет] деревянное мощение», — пояснил Мосин.

Он представил три варианта будущего жилого комплекса. Большинство членов градсовета проголосовало за вариант с терракотовой керамической плиткой на первых этажах и мокрым штукатурным фасадов выше.

«Там [на берегу реки Светлогорки] сумасшедший рельеф, — отметил советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне. — Но рельеф как элемент контекста проекта, к сожалению, вообще никак не использован. Ни в благоустройстве, ни в архитектуре. Хотя там место такое... Не горное, но на рельефе все расположено, что, я считаю, могло бы быть плюсом с точки зрения исходных данных для проектирования».

Архитектор Олег Васютил посоветовал авторам проекта рассмотреть комплекс зданий как «архитектурный рассказ». «Они (здания — прим. „Нового Калининграда“), наверное, могут каким-то образом немного друг от друга отличаться. То есть не делать такой монотонный архитектурный прием, который вы предлагаете», — предложил Васютин.